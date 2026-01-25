Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße

Von: mk

Bozen – In Südtirol regnet und schneit es verbreitet. Die Freiwilligen Feuerwehren im Land mussten bereits zu zahlreichen Fahrzeugbergungen und Verkehrsunfällen ausrücken.

Mehrere Pkw sind im Schnee auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und überschlugen sich. Meldungen über Schwerverletzte hat es bislang glücklicherweise nicht gegeben.

Wie Alto Adige online berichtet, sind am Kreuzbergpass 15 Fahrzeuge steckengeblieben. Die Straße war mit rund 20 Zentimeter Neuschnee bedeckt. Auch zu einem kleineren Unfall ist es gekommen.

Weitere Unfälle wurde bei Deutschnofen und am Lavazèjoch gemeldet, aber auch in Graun im Vinschgau gab es zwei Leichtverletzte, nachdem sich ein Pkw überschlagen hat, während auf der Schnellstraße MeBo bei Terlan ein Pkw gegen Leitplanken geprallt ist.

Der Landesfeuerwehrverband lancierte einen Appell an die Bevölkerung: „Achten Sie bitte auf rutschige Fahrbahnen und fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“