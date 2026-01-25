Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Appell der Feuerwehren

Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße

Sonntag, 25. Januar 2026 | 16:32 Uhr
622809355_1363493549143260_7419828557893442112_n (1)
Facebook/Landesfeuerwehrverband
Von: mk

Bozen – In Südtirol regnet und schneit es verbreitet. Die Freiwilligen Feuerwehren im Land mussten bereits zu zahlreichen Fahrzeugbergungen und Verkehrsunfällen ausrücken.

Facebook/Landesfeuerwehrverband

Mehrere Pkw sind im Schnee auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und überschlugen sich. Meldungen über Schwerverletzte hat es bislang glücklicherweise nicht gegeben.

Wie Alto Adige online berichtet, sind am Kreuzbergpass 15 Fahrzeuge steckengeblieben. Die Straße war mit rund 20 Zentimeter Neuschnee bedeckt. Auch zu einem kleineren Unfall ist es gekommen.

Facebook/Landesfeuerwehrverband

Weitere Unfälle wurde bei Deutschnofen und am Lavazèjoch gemeldet, aber auch in Graun im Vinschgau gab es zwei Leichtverletzte, nachdem sich ein Pkw überschlagen hat, während auf der Schnellstraße MeBo bei Terlan ein Pkw gegen Leitplanken geprallt ist.

Der Landesfeuerwehrverband lancierte einen Appell an die Bevölkerung: „Achten Sie bitte auf rutschige Fahrbahnen und fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“

Bezirk: Bozen

Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Horror-Busfahrt in Brixen
