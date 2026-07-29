Fit in den Urlaub: Was Reisende wissen sollten

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Je nach Reiseziel können klimatische Bedingungen, Infektionskrankheiten, ungewohnte Lebensmittel oder lange Reisezeiten die Gesundheit belasten. Das Ressort Gesundheitsvorsorge und Gesundheit des Landes empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die Gesundheits- und Sicherheitshinweise für das jeweilige Reiseland zu informieren. Eine gute Vorbereitung helfe, Risiken zu vermeiden und sicher zu reisen.

„Wer sich rechtzeitig informiert und vorbereitet, kann viele gesundheitliche Probleme vermeiden und den Urlaub unbeschwert genießen. Prävention spielt auch auf Reisen eine wichtige Rolle“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Besonders bei Fernreisen empfiehlt es sich, den Impfstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls zu empfohlenen Schutzimpfungen beraten zu lassen. Auch eine gut ausgestattete Reiseapotheke und ausreichend mitgeführte Medikamente können im Bedarfsfall hilfreich sein.

Während der Reise sollten Reisende auf ausreichenden Sonnenschutz, genügend Flüssigkeitszufuhr sowie eine sorgfältige Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene achten. Nach der Rückkehr sollten ungewöhnliche Beschwerden wie Fieber oder anhaltende Magen-Darm-Probleme ärztlich abgeklärt werden.

“Mit einer guten Vorbereitung, einem bewussten Verhalten vor Ort und Aufmerksamkeit für die eigene Gesundheit steht einer sicheren und erholsamen Reise nichts im Wege”, so Landesrat Messner.