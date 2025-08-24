Aktuelle Seite: Home > Chronik > Flammen und Explosionen in Versorgungsschacht erschrecken Passanten
Feuerwehreinsatz im Zentrum von Bozen

Flammen und Explosionen in Versorgungsschacht erschrecken Passanten

Sonntag, 24. August 2025 | 17:48 Uhr
Foto BFBZ / VVFBZ
Von: AP

Bozen – Am Sonntagabend ist es im Zentrum von Bozen zu einem spektakulären Einsatz gekommen: An der Kreuzung Museumstraße/Sparkassenstraße schlugen plötzlich Flammen aus einem Versorgungsschacht. Mehrere Passanten berichteten zuvor von lauten Explosionen, die für Aufsehen sorgten.

Als die Berufsfeuerwehr Bozen eintraf, stand der Schacht offen, die schweren Abdeckungen waren nach unten gestürzt. Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte die Flammen und kontrollierten die Lage. Dabei fanden sie zwei dicke Glasfaserkabel, jedoch keine stromführenden Bauteile.

Zur Sicherheit wurde der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers Edyna verständigt, der den Bereich übernahm. Der Kreuzungsbereich blieb während des Einsatzes abgesperrt.

Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe gibt es derzeit keine Angaben. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass eine Störung an einer unterirdischen Mittelspannungsleitung den Brand ausgelöst haben könnte. Genauere Untersuchungen übernimmt nun der Netzbetreiber.

Der Vorfall sorgte mitten in der Innenstadt für einen Schreckmoment, doch dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr blieb es bei Sachschäden.

Bezirk: Bozen

