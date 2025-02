Fliegerbombe in Brixen: Sperrung der A22 und der Industriezone

Von: Ivd

Brixen – Am Sonntag kommt es auf der Brennerautobahn A22 sowie auf der Staatsstraße zwölf zu einer vollständigen Sperrung in beiden Fahrtrichtungen. Grund dafür ist die Entschärfung einer 1.000 Pfund schweren Fliegerbombe in der Industriezone von Brixen. Die Evakuierungszone erstreckt sich zwischen Brixen und der Gemeinde Feldthurns. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in der südlichen Industriezone auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (in unmittelbarer Nähe des Unternehmens Duka) entdeckt.

Die Sperrung beginnt um 8.30 Uhr und soll bis spätestens 12.00 Uhr aufgehoben werden. Die Brennerautobahngesellschaft hat die Vollsperrung der A22 zwischen den Mautstellen Brixen-Pustertal und Klausen-Gröden in beide Fahrtrichtungen angeordnet. Weiterhin ist die Ausfahrt für den Verkehr aus dem Norden in Brixen sowie für den Verkehr aus dem Süden in Klausen verpflichtend. Reisende in Richtung Süden wird empfohlen, bereits in Sterzing abzufahren, in Richtung Norden wird die Ausfahrt Bozen Nord empfohlen.

Zeitweilige Sperren an mehreren Autobahneinfahrten

Zusätzlich kommt es zu vorübergehenden Sperrungen der Autobahneinfahrten an folgenden Mautstellen: Klausen-Gröden Richtung Norden, Brixen Industriezone Richtung Norden, Brixen-Pustertal Richtung Süden, Sterzing Richtung Süden, Bozen Nord Richtung Norden. Zudem wird die Raststätte Plose West an der Südspur bereits ab 7.45 Uhr geschlossen und erst nach Abschluss der Entschärfung wieder geöffnet.

Der Einsatz wird vom zweiten Regiment der Kampfmittelbeseitiger von Trient in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz, den Ordnungskräften und der Feuerwehr durchgeführt. Für die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung werden folgende Maßnahmen getroffen.

Pflichten für Anwohner

Weiterhin gelten für Anwohner der roten Zone (Radius 591 Meter) folgende Anweisungen: Am Sonntag, 16. Februar, von 9.00 bis 12.00 Uhr müssen alle Personen, die sich innerhalb eines Radius von 591 Metern um den Fundort befinden, das Gebiet verlassen. Dies gilt für Anwohner, Arbeitnehmer, Besucher sowie Haustiere. Die Räumung beginnt um 7.30 Uhr und muss bis 8.45 Uhr abgeschlossen sein. Haustierbesitzer sind verpflichtet, ihre Tiere mitzunehmen. Bewegliche Gegenstände (Autos, Fahrräder, usw.) müssen entfernt und außerhalb der Sicherheitszone (jenseits der gelben Zone) aufbewahrt werden.

Anwohner der gelben Zone (im Radius zwischen 591 und 755 Metern) können wählen, ob sie ihre Wohnungen verlassen oder während der gesamten Dauer des Einsatzes innerhalb der Wohnung bleiben, dürfen sich jedoch nicht im Freien aufhalten. Auch hier müssen bewegliche Gegenstände (Autos, Fahrräder, usw.) aus dem Sicherheitsbereich entfernt werden.

Von 9.00 Uhr bis zum Abschluss der Entschärfung ist jeglicher Fahrzeug- und Fußgängerverkehr innerhalb der roten und gelben Zone untersagt. Innerhalb des Radius von 755 Metern werden gesperrt: die SS12 und A22, alle Gemeindestraßen, alle Wanderwege und Radwege. Die Strom- und Gasversorgung kann im gesamten Sicherheitsbereich unterbrochen werden. Anwohner und Immobilieneigentümer müssen Fensterläden, Rollos und Jalousien schließen und die Fenster leicht geöffnet lassen, um Glasschäden im Falle einer unbeabsichtigten Explosion zu vermeiden. Für Gebäude mit großen Glasflächen ohne Fensterläden wird empfohlen, die Fenster mit Klebeband in X Form zu sichern.

Hinweise für evakuierte Bürger

Evakuierte Personen aus der roten Zone sowie jene, die freiwillig aus der gelben Zone ausweichen möchten, können sich in der Notunterkunft in der Mensa in der Dante-Straße aufhalten. Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder besonderen Bedürfnissen werden gebeten, sich bis Freitag, 14. Februar, 12.00 Uhr bei der Gemeinde Brixen unter der Nummer 0472-062164 oder 0427 836131 zu melden, um Unterstützung anzufordern.

Die Stadtpolizei, die Freiwillige Feuerwehr und die Militärbehörden werden das Gebiet überwachen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Der Beginn der Entschärfungsarbeiten wird durch einen einminütigen auf- und abschwellenden Sirenen-Heulton angekündigt.

Verkehrschaos droht

Da auch die SS 12 und sämtliche Gemeindestraßen im betroffenen Bereich gesperrt werden, gibt es keine geeigneten Alternativrouten. Die Brennerautobahngesellschaft rät daher dringend, Fahrten auf diesem Abschnitt nach Möglichkeit zu vermeiden oder sich rechtzeitig auf Umwege einzustellen. Über Wechselverkehrszeichen und die Webseite der Autobahngesellschaft werden aktuelle Informationen zur Lage veröffentlicht.

Sobald die Entschärfung abgeschlossen ist, wird die Autobahn umgehend wieder für den Verkehr freigegeben. Die Behörden gehen davon aus, dass die Sperre möglicherweise schon vor 12.00 Uhr aufgehoben werden kann. Anschließend dürfen die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren, und alle Aktivitäten werden wieder normal aufgenommen, sofern keine anderslautenden Anordnungen der Behörden vorliegen. Informationen stehen auch auf der Homepage der Gemeinde Brixen sowie auf der Zivilschutzseite des Landes Südtirol zur Verfügung.