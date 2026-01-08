Aktuelle Seite: Home > Chronik > Flucht ins Ausland, um der Haft zu entgehen
Carabinieri spüren Flüchtigen in Sterzing auf

Flucht ins Ausland, um der Haft zu entgehen

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 10:24 Uhr
Carabinieri
Carabinieri
Von: Ivd

Franzensfeste – Am gestrigen Nachmittag hat die Zivilstreife der Carabinieri von Sterzing sowie der Carabinieri-Station Franzensfeste im Anschluss an gezielte Beobachtungs- und Beschattungsmaßnahmen eine Person festgenommen, gegen die ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag.

Die von der Staatsanwaltschaft Bozen erlassene Maßnahme betraf einen jungen Mann ausländischer Herkunft, der bereits wegen Raubes, Körperverletzung sowie Widerstands gegen einen Amtsträger verurteilt worden war. Die Taten wurden in den Jahren 2022 und 2023 begangen.

Nach der Verurteilung hatte sich der Mann der Strafvollstreckung entzogen, indem er sich mutmaßlich ins Ausland absetzte, wodurch er im Staatsgebiet als unauffindbar galt. Die Lokalisierung erfolgte im Zuge gezielter kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Carabinieri, bei denen Kontakte und Bewegungen überwacht wurden. Dadurch konnte seine Rückkehr nach Italien sowie seine Anwesenheit im Gemeindegebiet von Franzensfeste festgestellt werden.

Nachdem die Unterkunft ermittelt worden war, in der der Mann Zuflucht gefunden hatte, griffen die Militärangehörigen ein und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der vorgeschriebenen Formalitäten wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Bozen eingeliefert, wo er eine Restfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten zu verbüßen hat.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

