Frau aus Graz seit Sonntag abgängig, Freund im Verdacht

Mittwoch, 26. November 2025 | 15:00 Uhr
Von: apa

Eine 31-Jährige aus Graz ist am Sonntag als abgängig gemeldet worden, bei der Suche nach ihr haben sich nun offenbar Hinweise auf ein mögliches Verbrechen ergeben. Verdachtsmomente richten sich laut Polizei gegen ihren 31-jährigen Ex-Freund, der am Montagabend in Slowenien nahe der steirischen Grenze festgenommen wurde. Der Aufenthaltsort der 31-Jährigen ist weiterhin unbekannt, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, hieß es gegenüber der APA.

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen – die auch als Influencerin tätig ist – erstatteten am Sonntag bei der Polizei in Graz Anzeige. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zur Arbeit erschienen. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte: Der Mann soll mehrfach mit seinem Pkw die Grenze nach Slowenien überquert haben.

Am Montagabend teilte dann die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Sentilj – gleich nach dem Grenzübergang Spielfeld – ein Pkw in Brand geraten sei, das Auto des 31-Jährigen. Der Mann wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und von der slowenischen Polizei festgenommen. Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt. Der Aufenthalt der Frau war Mittwochmittag nach wie vor unbekannt.

Das Online-Portal der slowenischen Tageszeitung “Večer” berichtete indes unter Berufung auf Angaben der slowenischen Polizei, dass österreichische und slowenische Polizeieinheiten in den Wäldern beiderseits der Grenze koordinierte Suchaktionen durchführen. Die Suche stütze sich vor allem auf Aufnahmen von Überwachungsaufnahmen sowie die Bewegungsdaten des Mobiltelefons der vermissten Frau. Weitere Details würden wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht bekannt gegeben, hieß es.

