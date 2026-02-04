Aktuelle Seite: Home > Chronik > Passlers positiver Dopingbefund nimmt auch Lebensgefährten mit
Dominic Unterweger ist selbst Biathlet

Passlers positiver Dopingbefund nimmt auch Lebensgefährten mit

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 16:13 Uhr
Rebecca Passler
instagram/rebeccapassler
Schriftgröße

Von: mk

Antholz – Der positive Dopingbefund von Rebecca Passler sorgt auch unter Österreichs Biathleten für Betroffenheit – allen voran bei Dominic Unterweger. Er ist der Lebensgefährte der Südtiroler Biathletin, die nun für die Olympischen Winterspiele gesperrt ist.

Wie der sportliche Leiter für Biathlon, Christoph Sumann, gegenüber der Nachrichtenagentur APA bestätigte, ist Unterweger, „emotional und privat zutiefst berührt“. Das Paar, das laut Tiroler Tageszeitung seit vier Jahren liiert ist, steht nun vor einer schwierigen persönlichen und sportlichen Belastungsprobe.

Ein Dopingfall sei laut Sumann immer eine „Hiobsbotschaft“, unabhängig davon, wen es treffe. Glücklicherweise sei nicht österreichische Mannschaft involviert.

Sumann betonte, dass man im Verband nun alles daransetze, Unterweger in dieser schwierigen Phase den Rücken freizuhalten, damit er seine sportliche Konzentration für die anstehenden Aufgaben wahren kann.

Die österreichische Mannschaft hat ihr Trainingslager im Martelltal nun beendet und reist nun zum nächsten Einsatzort nach Antholz weiter, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
61
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
55
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
55
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Kommentare
39
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 