Passlers positiver Dopingbefund nimmt auch Lebensgefährten mit

Von: mk

Antholz – Der positive Dopingbefund von Rebecca Passler sorgt auch unter Österreichs Biathleten für Betroffenheit – allen voran bei Dominic Unterweger. Er ist der Lebensgefährte der Südtiroler Biathletin, die nun für die Olympischen Winterspiele gesperrt ist.

Wie der sportliche Leiter für Biathlon, Christoph Sumann, gegenüber der Nachrichtenagentur APA bestätigte, ist Unterweger, „emotional und privat zutiefst berührt“. Das Paar, das laut Tiroler Tageszeitung seit vier Jahren liiert ist, steht nun vor einer schwierigen persönlichen und sportlichen Belastungsprobe.

Ein Dopingfall sei laut Sumann immer eine „Hiobsbotschaft“, unabhängig davon, wen es treffe. Glücklicherweise sei nicht österreichische Mannschaft involviert.

Sumann betonte, dass man im Verband nun alles daransetze, Unterweger in dieser schwierigen Phase den Rücken freizuhalten, damit er seine sportliche Konzentration für die anstehenden Aufgaben wahren kann.

Die österreichische Mannschaft hat ihr Trainingslager im Martelltal nun beendet und reist nun zum nächsten Einsatzort nach Antholz weiter, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.