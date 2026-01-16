Frau bei Lawinenabgang in Vorarlberg verletzt

Von: apa

Eine Frau ist am Donnerstag im Gemeindegebiet von Tschagguns (Montafon) bei einem Lawinenabgang verletzt worden. Die 70-Jährige konnte sich an der Oberfläche der Schneemassen halten, erlitt aber eine Beinverletzung. Sie wurde per Notarzthubschrauber geborgen, teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Zu dem Unfall kam es im freien Skiraum im Bereich des Skigebiets Golm.

Die Frau war als Teil einer insgesamt fünfköpfigen Gruppe gegen 9.30 Uhr zu einer Skitour aufgebrochen. Auf rund 2.000 Metern Seehöhe begab sich die Gruppe in den freien Skiraum. Die 70-Jährige fuhr als Zweite in einen 35 Grad steilen Nordwesthang ein, dabei löste sich ein Schneebrett. Die Wintersportlerin wurde rund 150 Meter mitgerissen und kam am Ende der Lawine zu liegen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte im betreffenden Gebiet erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe drei.

Der Lawinenwarndienst Vorarlberg meldete auch für Freitag eine in höheren Lagen erhebliche Lawinengefahr. Einzelne Wintersportler könnten Schneebrettlawinen im Altschnee auslösen. Gefahrenstellen liegen vor allem an steilen Schattenhängen, aber auch in eingewehten Rinnen und Mulden. Zudem seien Fernauslösungen möglich. In höheren Kamm- und Passlagen sollte auf kleinräumig frischen Triebschnee geachtet werden. Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche erforderten Erfahrung in der Gelände- und Gefahrenbeurteilung, so die Mahnung.