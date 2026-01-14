Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frau im Weinviertel erdrosselt – Lebensgefährte in Haft
Leiche lag in Erdkeller auf Grundstück des Mannes

Frau im Weinviertel erdrosselt – Lebensgefährte in Haft

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 11:35 Uhr
Leiche lag in Erdkeller auf Grundstück des Mannes
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Schriftgröße

Von: apa

In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Weinviertel nahe der Bezirksstadt Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der 47 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Mannes. Das Opfer ist deutsche Staatsbürgerin, sagte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf Anfrage.

Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet. Er sei von dem 47-Jährigen, einem Bekannten, angerufen worden, der ihn über die Tötung informiert habe. Der Tatverdächtige war laut Polizei “umgehend kooperativ” und führte die Beamten zu dem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet. Die Verhängung der U-Haft über den Verdächtigen wurde in Aussicht gestellt. Laut Mechtler hat es am nunmehrigen Tatort schon früher polizeiliche Interventionen gegeben.

Tötung am 5. Jänner

Die Tötung der Frau liegt offenbar einige Tage zurück. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) ermittelt. Der 47-Jährige gab bei der Einvernahme an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Er war laut Polizei umfassend geständig.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
47
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
44
Peinliches Jubiläum für Putin
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
43
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
31
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
27
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 