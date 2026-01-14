Frau im Weinviertel erdrosselt – Lebensgefährte in Haft

Von: apa

In einer 2.000-Einwohner-Gemeinde im Weinviertel nahe der Bezirksstadt Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der 47 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf dem Grundstück des Mannes. Das Opfer ist deutsche Staatsbürgerin, sagte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf Anfrage.

Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet. Er sei von dem 47-Jährigen, einem Bekannten, angerufen worden, der ihn über die Tötung informiert habe. Der Tatverdächtige war laut Polizei “umgehend kooperativ” und führte die Beamten zu dem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet. Die Verhängung der U-Haft über den Verdächtigen wurde in Aussicht gestellt. Laut Mechtler hat es am nunmehrigen Tatort schon früher polizeiliche Interventionen gegeben.

Tötung am 5. Jänner

Die Tötung der Frau liegt offenbar einige Tage zurück. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) ermittelt. Der 47-Jährige gab bei der Einvernahme an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Er war laut Polizei umfassend geständig.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.)