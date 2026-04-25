Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frau in Osttirol mit Messer lebensgefährlich verletzt
Der 34-Jährige wurde von der Polizei festgenommen

Frau in Osttirol mit Messer lebensgefährlich verletzt

Samstag, 25. April 2026 | 16:33 Uhr
Der 34-Jährige wurde von der Polizei festgenommen
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: apa

Ein psychisch beeinträchtigter 34-Jähriger hat offenbar am späten Freitagvormittag in seiner Wohnung im Osttiroler Lienz mit einem Küchenmesser mehrmals auf den Oberkörper seiner 52-jährigen Betreuerin eingestochen und diese lebensgefährlich verletzt. Eine aufgrund der Hilferufe der Frau herbeigeeilte Nachbarin schlug dem Mann das Messer aus der Hand und setzte die Rettungskette in Gang. Die 52-Jährige wurde im Spital notoperiert und war mittlerweile außer Lebensgefahr.

Zuvor war sie von einem Notarzt erstversorgt worden, berichtete die Exekutive am Samstag. Der 34-jährige österreichische Staatsbürger, gegen den wegen versuchten Mordes ermittelt wird, wurde von der Polizei noch an Ort und Stelle festgenommen und am Samstag von Beamten des Landeskriminalamts vernommen. Er zeigte sich zur Tat geständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck an.

Der gesundheitlich beeinträchtigte Mann lebte allein in der kleinen Wohnung in der Osttiroler Bezirkshauptstadt, schilderte die Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts, Katja Tersch, gegenüber der APA. Die Betreuerin kam nach bisherigen Informationen regelmäßig, rund einmal in der Woche, zu ihm. Laut Angaben des Tatverdächtigen war es am Freitag zu einem Streit gekommen. Um Gesichertes sagen zu können, müsse man aber noch die Aussagen des Opfers abwarten, betonte die LKA-Leiterin. Die 52-Jährige konnte bisher noch nicht befragt werden.

Frau versuchte zu fliehen

Die Frau versuchte offenbar noch zu fliehen und schrie um Hilfe. Diese Rufe hörte die Nachbarin, die daraufhin sofort und “sehr couragiert” eingriff, erklärte Tersch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Man hat uns nie gefragt”
Kommentare
40
“Man hat uns nie gefragt”
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
28
Von der Babygang verfolgt
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
Kommentare
25
Pflegeeinstufung: Demenzdiagnose berechtigt zu Pflegegeld
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Kommentare
23
USA erwägen Ausschluss Spaniens aus der NATO
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Kommentare
22
Straftaten steigen in Südtirol: Einbrüche am häufigsten
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 