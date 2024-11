Frau mit Kapuze ist mutmaßliche Seriendiebin

Autoscheiben in Bozen eingeschlagen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen eine 31-jährige Frau angezeigt, die von zahlreichen geparkten Autos die Fensterscheiben eingeschlagen haben soll, um diese darauf zu plündern. Die Vorfälle haben sich in den vergangenen Nächten in unterschiedlichen Zonen der Stadt zugetragen.

In der Nacht auf Sonntag ist eine Polizeistreife im Stadtzentrum von Passanten angesprochen worden, die in der Sparkassenstraße eine Frau mit Kapuze beobachtet hatten. Ihnen zufolge sei die Frau verdächtig zwischen geparkten Fahrzeugen umhergestreift.

Als die Beamten dort eintrafen, fanden sie die Frau tatsächlich vor, die sofort das Weite suchen wollte. Trotzdem gelang es den Ermittlern sie aufzuhalten. Die 31-jährige Italienerin wurde als C. P. G. identifiziert. Sie ist bereits mehrfach vorbestraft bzw. polizeilich registriert – unter anderem wegen des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung, Hehlerei und Drogenbesitzes.

Bei ihrer Durchsuchung stießen die Ordnungshüter auf einen Glasschneider und eine Zange in ihrer Jackentasche. Beides handelt sich um mutmaßliche Tatwerkzeuge.

Die Polizei hat die 31-Jähige bei der Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Mitführens von Einbruchswerkzeug angezeigt. Gleichzeitig werden die Ermittlungen fortgeführt. Quästor Paolo Sartori hat unterdessen ein dreijähriges Aufenthaltsverbot für das Bozner Stadtgebiet erlassen.