Frau mit “Revenge Porn” angelockt, eingesperrt und missbraucht

Von: luk

Bozen/Tolentino/Ancona – Ein 39-jähriger libyscher Staatsbürger mit Wohnsitz in Auer in Südtirol ist festgenommen worden, nachdem er seine Ex-Partnerin entführt, festgehalten und über Tage hinweg schwer misshandelt haben soll. Der Mann befindet sich derzeit in der Haftanstalt Montacuto in Ancona.

Dem Beschuldigten werden mehrere schwere Straftaten zur Last gelegt, darunter Misshandlung in der Familie, sogenannter „Revenge Porn“, Freiheitsberaubung sowie schwere sexuelle Gewalt. Die Ermittlungen wurden von den Carabinieri in Tolentino unter der Leitung der Staatsanwaltschaft geführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann seine 44-jährige Ex-Freundin, eine brasilianische Staatsbürgerin, gezielt in eine Falle gelockt haben. Er habe ihr gedroht, intime Aufnahmen über soziale Netzwerke und gemeinsame Kontakte zu verbreiten, falls sie nicht zu ihm nach Tolentino in der Provinz Macerata komme.

Dort angekommen, wurde die Frau laut Ermittlern unmittelbar ihrer Freiheit beraubt. Der Mann soll ihr das Mobiltelefon abgenommen und sie in der Wohnung eingeschlossen haben, um jegliche Kontaktaufnahme nach außen zu verhindern. In den folgenden Tagen sei es zu wiederholten körperlichen Übergriffen und sexuellen Misshandlungen gekommen. Die Gewalt habe Spuren am Körper der Frau hinterlassen.

Erst durch die Aufmerksamkeit einer Freundin der Betroffenen kam der Fall ins Rollen. Diese hatte Alarm geschlagen, nachdem die 44-Jährige über längere Zeit nicht mehr erreichbar war. Während die Einsatzkräfte der Staatspolizei bereits mit den Ermittlungen begonnen hatten, gelang der Frau schließlich die Flucht. Sie nutzte einen unbeobachteten Moment, um aus der Wohnung zu entkommen, und lief in Richtung Bahnhof von Tolentino.

Dort wurde sie von Einsatzkräften aufgegriffen. Die Frau befand sich in einem Zustand starken Schocks und wies mehrere Verletzungen auf. Die medizinische und psychologische Versorgung erfolgte im Krankenhaus von Macerata.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler neben Beweismitteln für die Freiheitsberaubung auch 36 Gramm Haschisch, Verpackungsmaterial sowie rund 1.000 Euro Bargeld.

Die Ermittlungen dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob es bereits vor der Tat in der vergangenen Woche zu weiteren Drohungen oder Gewalthandlungen gekommen ist.