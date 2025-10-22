Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frau stiehlt Bankkarte und hebt mehrere Hundert Euro ab
Polizei fasst mutmaßliche Bankkarten-Diebin

Frau stiehlt Bankkarte und hebt mehrere Hundert Euro ab

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 14:19 Uhr
Cara Nacht
Carabinieri
Von: Ivd

Brixen/Lana – Die Carabinieri von Brixen und Lana haben eine Frau ohne festen Wohnsitz identifiziert und angezeigt, die im August einer Bewohnerin von Varna die Bankkarte gestohlen und anschließend mehrere Hundert Euro abgehoben haben soll.

Der Diebstahl ereignete sich am 27. August 2025 in Partschins. Neben persönlichen Gegenständen verschwand dabei auch die Bankomatkarte der Geschädigten. Durch eine gemeinsame Ermittlungsarbeit beider Stationen gelang es den Beamten, die mutmaßliche Täterin – eine italienische Staatsbürgerin mit einschlägigen Vorstrafen – ausfindig zu machen.

Ausschlaggebend war die Auswertung von Überwachungskameras an dem Geldautomaten, an dem die gestohlene Karte benutzt worden war. Die Carabinieri verglichen die Videoaufnahmen Bild für Bild mit den Datensätzen aus den polizeilichen Archiven und konnten die Frau so eindeutig identifizieren.

Die Verdächtige wurde schließlich wegen erschwerten Diebstahls und unrechtmäßiger Verwendung von Zahlungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft in Bozen angezeigt.

Die Carabinieri betonten, dass der Erfolg des Einsatzes dem engen Informationsaustausch zwischen den örtlichen Einheiten und der präzisen technischen Analyse der Videoaufnahmen zu verdanken sei. Der Fall zeige einmal mehr die Wirksamkeit koordinierter Ermittlungsarbeit im Kampf gegen Eigentumsdelikte.

Bezirk: Burggrafenamt, Eisacktal

