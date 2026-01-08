Frau von Schwiegersohn verfolgt

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am 5. Januar in Bozen einen Italiener (43) wegen beharrlicher Nachstellung festgenommen. Der mehrfach vorbestrafte Mann steht zudem im Verdacht, am Vortag einen Raub im Stadtteil Don Bosco begangen zu haben, wie die Quästur der Provinz Bozen mitteilt.

Die Polizei war alarmiert worden, nachdem eine Frau gemeldet hatte, dass ihr bereits wegen Stalkings angezeigter Schwiegersohn vor ihrer Wohnung erschienen und sie mit dem Tod bedroht habe. Die Exekutivbeamten stoppten den Mann vor Ort und brachten ihn in die Quästur.

Bei der Durchsuchung wurde Bargeld in mehreren Währungen sichergestellt, das mutmaßlich aus einem Raub an einer ukrainischen Staatsbürgerin stammt. Der Verdächtige wurde in das Bozner Gefängnis überstellt.

Ermittlungen ergaben, dass der 43-Jährige die Frau seit einiger Zeit aufgrund familiärer Konflikte bedroht haben soll. Bereits am Tag zuvor habe er vor ihrer Wohnungstür gestanden und habe einschüchternd dagegen geschlagen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte sei er geflüchtet.

Weitere Ermittlungen zu möglichen ähnlichen Taten laufen.