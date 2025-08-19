Frontalcrash auf der Brennerstraße bei Schrambach

Von: Ivd

Feldthurns – Auf der Staatsstraße SS12 bei Schrambach kam es gegen Abend zu einem Verkehrsunfall, der glimpflich ausging: Um 18.58 Uhr wurde ein Auto beim Einbiegen in eine Nebenstraße frontal von einem entgegenkommenden Wagen erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beiden Fahrzeuge in den angrenzenden Graben geschleudert.

Trotz des dramatischen Szenarios blieb es bei Blechschäden und leichten Verletzungen. Wie das Weiße Kreuz Klausen nach einer Untersuchung vor Ort mitteilt, wurde eine Anfang 40-jährige Frau, die in den Unfall verwickelt war, leichtverletzt. In einem anschließenden Besuch im Krankenhaus konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach, die Straßenpolizei sowie ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte bei der Bergung des Fahrzeugs aus dem Graben. Der Verkehr wurde während der Aufräumarbeiten wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Polizei noch untersucht. Klar ist bislang nur, dass beim Abbiegevorgang eines der beiden Autos auf die Gegenfahrbahn geriet.

Trotz des milden Ausgangs erinnert der Vorfall daran, wie schnell im Straßenverkehr unerwartete Situationen entstehen können – vor allem an Kreuzungen und Einmündungen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann weitreichende Folgen haben.