Frontalcrash in Petersdorf

Petersberg – In Petersberg in Deutschnofen hat sich am Dienstagabend um 22.13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Frontalzusammenstoße zweier Pkw gekommen. Der Unfall geschah im Dorf in der Nähe der Bushaltestelle neben der Kirche.

Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Carabinieri und die Feuerwehr. Die Verletzten wurden ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.