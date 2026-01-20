Frontalzusammenstoß auf der Brennerstaatsstraße

Von: mk

Waidbruck – Am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf der Brennerstaatsstraße im Bereich der Tischlerei Moser zwischen Waidbruck und Kollmann zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lieferwagen.

Der Lenker des Pkw wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts befreit werden. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Barbian und Waidbruck, der Rettungsdienst sowie die Carabinieri, welche die Unfallaufnahme durchführten.

Während des Einsatzes wurde die Brennerstaatstraße komplett gesperrt.