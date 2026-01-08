Aktuelle Seite: Home > Chronik > Frontalzusammenstoß auf der Pustertaler Straße
Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Frontalzusammenstoß auf der Pustertaler Straße

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 20:32 Uhr
20260108_171253
Freiwillige Feuerwehr Percha
Schriftgröße

Von: ka

Percha – Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Pustertaler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten aus bisher unbekannter Ursache gegen 17.00 Uhr zwei Pkw frontal aufeinander.

Freiwillige Feuerwehr Percha

Die Freiwillige Feuerwehr Percha wurde alarmiert und sicherte die Unfallstelle ab. Zudem regelten die Einsatzkräfte den Verkehr im Bereich der Einsatzstelle und räumten die Fahrbahn gemeinsam mit dem Abschleppdienst. Unterstützt wurde der Einsatz durch das Weiße Kreuz und die Straßenpolizei.

Freiwillige Feuerwehr Percha

Da das Eintreffen des Abschleppdienstes Zeit in Anspruch nahm, war eine sofortige Freigabe der Straße nicht möglich. Gerade während des abendlichen Berufsverkehrs kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Freiwillige Feuerwehr Percha

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
