Frontalzusammenstoß in Goldrain

Goldrain – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr in Goldrain (Gemeinde Latsch) in der Vinschgauer Straße sind sieben Personen verletzt worden – einige von ihnen schwer.

Beteiligt waren drei Autos, die aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammenstießen. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in die Krankenhäuser von Schlanders und Meran gebracht.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Goldrain, die Carabinieri sowie die Ortspolizei. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.