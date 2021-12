Frühlingsjacke auspacken: Silvester wird richtig mild

Bozen – Winterlich kalt war es an Weihnachten. Der Jahreswechsel wird aber laut den Prognosen völlig anders – geradezu frühlingshaft – sein.

Noch bis Mittwoch wird es laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin recht kühl bleiben. Die Temperaturen sinken südtirolweit deutlich unter den Gefrierpunkt. Am Mittwoch wird sich das Wetter dann drehen: Eine Warmfront zieht durch und mildere Luft aus Spanien strömt in den Alpenraum.

Die Wolken lockern auf und es kommt die Sonne zum Vorschein. Zu Silvester und am Neujahrstag scheint verbreitet die Sonne. Die Temperaturen steigen vor allem auf den Bergen deutlich an, aber auch in den Tälern wird es für die Jahreszeit zu mild. Auch Werte von mehr als plus zehn Grad Celsius werden erwartet. Die Null-Grad-Grenze soll auf über 3.000 Meter Meereshöhe klettern.

Niederschläge kann es vereinzelt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geben – vor allem im Norden Südtirols.