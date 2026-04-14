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Vormerkungen starten am 15. April

FSME-Impfung: neue Termine im April Â­

Dienstag, 14. April 2026 | 13:00 Uhr
Zecken Impfrate gesunken, Fallzahlen steigen wieder
APA/APA/THEMENBILD/PATRICK PLEUL
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Im April wird die Impfkampagne gegen die durch einen Zeckenstich verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erneut durchgeführt – zeitgleich mit der European Immunization Week, der Europäischen Impfwoche, die vom 19. bis 25. April stattfindet.

Die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb initiierte Maßnahme soll die öffentliche Gesundheit schützen und einer schweren Viruserkrankung vorbeugen. Dies geschieht mit Blick auf die warme Jahreszeit, wenn Aktivitäten im Freien zunehmen und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenkontakts steigt.

Vormerkungen sind ab Mittwoch, 15. April 2026, 8.00 Uhr möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Open Days handelt.

Für die Impfung ist eine Vormerkung über die Einheitliche landesweite Vormerkstelle unter der Nummer

0471 / 0472 / 0473 / 0474 100 100 notwendig.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen.

Im Monat April sind folgende Impftermine und -orte vorgesehen:

Brixen – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Krankenhaus Brixen
22. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr
Meran – Blutabnahme, Krankenhaus Meran
23. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr
Bruneck – Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck
23. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr
Bozen – Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik)
24. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr
Die Impfung gegen FSME ist ein grundlegendes Instrument der Prävention, insbesondere für Personen, die beruflich oder in der Freizeit im Freien tätig sind oder Kontakt zu Nutztieren haben.

Bezirk: Bozen

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