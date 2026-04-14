FSME-Impfung: neue Termine im April Â­

Von: luk

Bozen – Im April wird die Impfkampagne gegen die durch einen Zeckenstich verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erneut durchgeführt – zeitgleich mit der European Immunization Week, der Europäischen Impfwoche, die vom 19. bis 25. April stattfindet.

Die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb initiierte Maßnahme soll die öffentliche Gesundheit schützen und einer schweren Viruserkrankung vorbeugen. Dies geschieht mit Blick auf die warme Jahreszeit, wenn Aktivitäten im Freien zunehmen und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenkontakts steigt.

Vormerkungen sind ab Mittwoch, 15. April 2026, 8.00 Uhr möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Open Days handelt.

Für die Impfung ist eine Vormerkung über die Einheitliche landesweite Vormerkstelle unter der Nummer

0471 / 0472 / 0473 / 0474 100 100 notwendig.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen.

Im Monat April sind folgende Impftermine und -orte vorgesehen:

Brixen – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Krankenhaus Brixen

22. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Meran – Blutabnahme, Krankenhaus Meran

23. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Bruneck – Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck

23. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Bozen – Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik)

24. April 2026, von 13.30 bis 16.30 Uhr

Die Impfung gegen FSME ist ein grundlegendes Instrument der Prävention, insbesondere für Personen, die beruflich oder in der Freizeit im Freien tätig sind oder Kontakt zu Nutztieren haben.