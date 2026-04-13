Fünf Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs im Burggrafenamt

Von: mk

Gargazon – Die Carabinieri von Burgstall haben fünf Personen wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Sie hatten sich widerrechtlich in zwei Gebäuden in Gargazon niedergelassen.

Im ersten Fall hat sich der Bürgermeister von Gargazon an die Ordnungshüter gewandt. Bei der Überprüfung einer gemeindeeigenen Immobilie, die derzeit nicht genutzt wird, stießen die Carabinieri zweimal in Folge auf drei Obdachlose im Alter von 31, 47 und 49 Jahren. Sie waren in das Gebäude unbefugt eingedrungen und hatten dort eine behelfsmäßige Unterkunft errichtet.

Eine ähnliche Situation hat ein privater Bürger den Ordnungshütern gemeldet. In einer leerstehenden Wohnung, die sich in seinem Besitz befindet, hatten sich ebenfalls Individuen in den Monaten zuvor unberechtigterweise häuslich niedergelassen.

Die Carabinieri haben die Betroffenen mit ihrem Hab und Gut aus dem Gebäude begleitet, ohne dass die Betroffenen Widerstand leisteten oder Schäden verursachten.