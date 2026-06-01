Aktuelle Seite: Home > Chronik > Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik
Die Einsatzkräfte mussten nicht zum ersten Mal zu der Fabrik ausrücken

Fünf Tote nach Explosion in südkoreanischer Raketenfabrik

Montag, 01. Juni 2026 | 09:40 Uhr
Die Einsatzkräfte mussten nicht zum ersten Mal zu der Fabrik ausrücken
APA/APA/YONHAP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach einer Explosion in einer südkoreanischen Rüstungsfabrik sind mindestens fünf Menschen gestorben. Weitere zwei Personen wurden schwer verletzt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Explosion ereignete sich am Vormittag (Ortszeit) in einer Anlage des südkoreanischen Konzerns Hanwha Aerospace in Daejeon, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Auf Fotos ist zu sehen, wie dunkle Rauchschwaden aus dem betroffenen Gebäude aufsteigen.

Zahl der Toten könnte steigen

Südkoreas Ministerpräsident Kim Min Seok rief die Behörden dazu auf, sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte und Geräte für die laufenden Rettungsarbeiten zu mobilisieren. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.

Der Hanwha Aerospace Standort in Daejeon gilt als zentral für die koreanische Rüstungsindustrie. Laut Berichten werden dort unter anderem Raketentriebwerke entwickelt und Raketentreibstoff hergestellt.

In derselben Anlage kam es in den letzten Jahren bereits zweimal zu Explosionen. Im Mai 2018 starben dabei fünf Menschen, im Februar 2019 drei Personen. Genau wie die zwei vergangenen Unfälle soll sich die jetzige Explosion im Zusammenhang mit Arbeitsprozessen rund um Raketenantriebe ereignet haben, wie das südkoreanische Online-Medium News1 berichtete. Offiziell bestätigt ist das nicht. Die genaue Ursache der Explosion wird noch von den Behörden ermittelt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
Kommentare
80
Brennerblockade: HGV dankt den Einsatzkräften
An der Unrechtsgrenze
Kommentare
28
An der Unrechtsgrenze
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
19
Wohnungsnot in Brixen: STF kritisiert Leerstände und Tourismusausbau
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
18
Harald Schmidt: ARD/ZDF mit “links-grüner Ausrichtung”
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
17
Aus für Models? Roboter auf dem Laufsteg
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 