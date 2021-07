Für Falk Ende der Gratis-Tests fast “zu früh”

Bozen – In Südtirol konnte sich bis in den Juli hinein jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Damit ist nun aber vorbei. Am Montag werden die letzten Testzentren geschlossen. Einen Test muss dann jeder selbst in der Apotheke bezahlen. Damit will das Land weitere Anreize für die nun jeden zur Verfügung stehende Impfung setzen.

Für Biostatistiker Markus Falk kommt dieser Schritt Medienberichten zufolge etwas zu früh. Er plädiert für eine vorsichtige Linie und vorerst zum Weitertesten. Wenn man wisse, was auf einen zukommt, könne man immer noch die Teststrategie herunterfahren. Nun sei es aber wichtig, dass sich so viele wie möglich impfen lassen.

Wer nicht immunisiert ist, sollte sich laut Falk regelmäßig testen lassen. Die Tests sind ab Montag aber nicht mehr kostenlos.