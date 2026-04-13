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Polizeieinsatz in Bozen

Für maskierten Automaten-Knacker klicken die Handschellen

Montag, 13. April 2026 | 17:10 Uhr
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Quästur
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Von: mk

Bozen – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Staatspolizei am gestrigen Sonntagabend einen dreisten Diebstahl in der Drusus-Straße in Bozen verhindern. Ein 41-jähriger Mann wurde festgenommen.

Gegen 21.30 Uhr hat der Zeuge die Einsatzzentrale der Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Unbekannter sich in einem Geschäft in der Drususstraße an den Verkaufsautomaten zu schaffen machte. Der Unbekannte war offenbar zuvor in das Geschäft eingebrochen.

Die Ordnungshüter waren binnen Minuten vor Ort und boten dem Spuk ein schnelles Ende. Sie überraschten den Täter buchstäblich bei der Arbeit: Der Mann war maskiert und versuchte gerade, die Automaten mit einem Schraubenzieher aufzuhebeln.

Die Polizisten griffen sofort zu und unterbanden den Diebstahl, bevor der Täter an das im Inneren gelagerte Bargeld gelangen konnte.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Italiener, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Er wurde in die Quästur gebracht und unter dem Vorwurf des erschwerten Diebstahls sowie des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen verhaftet.

Bezirk: Bozen

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