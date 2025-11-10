“Fung-wong” fordert zwei Todesopfer auf den Philippinen

Von: APA/Reuters

Der Supertaifun “Fung-wong” hat auf den nördlichen Philippinen laut Behörden mindestens zwei Todesopfer gefordert. Dies meldete das Zivilschutzbüro und fügte hinzu, mindestens zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Wie der Sender DZMM berichtete, sind nach den Worten des Vize-Gouverneurs der Provinz Aurora, Patrick Alexis Angara, mehr als drei Städte wegen Erdrutschen und beschädigter Straßen unzugänglich. Die Begutachtung der Schäden und die Aufräumarbeiten liefen.

Nach Angaben der staatlichen Wetterbehörde zieht der Taifun nun über das Südchinesische Meer und wird voraussichtlich in Richtung Nordosten nach Taiwan abdrehen. Mehr als eine Million Menschen waren zuvor in Sicherheit gebracht worden, bevor der Wirbelsturm Sonntagabend in der östlichen Stadt Dinalungan auf Land traf.

Der Zivilluftfahrtbehörde zufolge wurden mehr als 400 Flüge seit Sonntag gestrichen. Der Taifun beschädigte Häuser und riss Bäume sowie Strommasten um. “Fung-wong” ist bereits der 21. Sturm, der dieses Jahr auf die Philippinen getroffen ist. Er folgte unmittelbar auf den Taifun “Kalmaegi”, der in der vergangenen Woche auf den Philippinen 224 und in Vietnam fünf Menschen das Leben kostete.