Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp

Ridnaun – Eine weitere Tragödie in den Bergen konnte am Samstag dank der Einsatzkräfte in Südtirol vereitelt werden.

Ein junges Paar aus Ungarn geriet bei Einbruch der Dunkelheit und eisigen Temperaturen am Wilden Freiger in Not, nachdem es den Gipfel überschritten hatte.

Die Alpinisten waren vom Stubaital in Österreich aufgestiegen. Anschließend wollten sie zum Becherhaus, um die Nacht im Winterraum zu verbringen.

Doch aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und Neuschnees kamen sie vom Weg ab und mussten schließlich einen Notruf absetzen. Dieser ging kurz nach 18.00 Uhr bei der Bergrettung Ridnaun ein. Die ungarischen Alpinisten wurden mithilfe des Notarzthubschraubers Pelikan 1 geortet. Sie konnten unterkühlt, aber unverletzt geborgen und ins Tal gebracht werden.

Die Nacht auf über 3.000 Höhenmetern bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hätten sie laut Aussagen der Bergrettung vermutlich nicht überlebt.