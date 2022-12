Fußgänger von Motorrad angefahren – schwere Verletzungen

Verkehrsunfall in Bozen

Bozen – In der Romstraße in Bozen hat sich am Mittwoch kurz vor 17.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge hat ein Motorrad einen Fußgänger angefahren, der schwer verletzt worden ist.

Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes, die Stadtpolizei, die Feuerwehr und die Notfallseelsorge.

Der Schwerverletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht. Der Unfall hat sich auf der Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 67 zugetragen.