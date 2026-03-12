Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ganze Familie widmet sich dem Drogenhandel
Streit in Bozen ruft Polizei auf den Plan

Ganze Familie widmet sich dem Drogenhandel

Donnerstag, 12. März 2026 | 13:05 Uhr
IMG_8321_logopolizia
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Montag in Bozen drei Mitglieder ein- und derselben Familie wegen Drogenhandels festgenommen. Brisant daran ist: Eigentlich waren die Beamten ausgerückt, um einen lautstarken häuslichen Streit zu schlichten.

Doch der Reihe nach: Besorgte Anrainer hatten am Montagvormittag eine heftige Auseinandersetzung in einer Wohnung im Stadtzentrum gemeldet. Die Polizisten, die am Einsatzort eintrafen, verschafften sich Zugang zur Wohnung, in der sich noch immer zwei Brüder stritten.

Nachdem sie die Auseinandersetzung beendet hatten, nahmen die Ordnungshüter einen verräterischen Geruch wahr: Das stechende Aroma von Cannabis lag in der Luft. Bei einer ersten Durchsuchung entdeckten die Beamten in einem der Zimmer eine Präzisionswaage mit deutlichen Rückständen von Drogen.

Zur Unterstützung forderten die Polizisten eine Hundestaffel der Finanzpolizei an. Während die Spürnasen das Appartement absuchten, betrat plötzlich die Mutter der beiden jungen Männer die Wohnung.

Als die Frau die Polizei im Haus sah, verfiel sie in Panik. In einem verzweifelten Versuch, Beweismittel zu vernichten, schleuderte sie eine Plastiktüte aus dem Fenster. Dummerweise hatte sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Beamte stellten vor dem Haus das Paket umgehend sicher, in dem sich drei massive Haschisch-Brocken befanden.

Die Durchsuchung, die fortgesetzt wurde, förderte noch mehr belastendes Material zu Tage. In einem weiteren Beutel waren zusätzlich Drogen versteckt. Insgesamt konnte die Polizei über 300 Gramm Haschisch und über 300 Gramm Marihuana sicherstellen.

Für das Trio klickten noch am selben Tag die Handschellen. Mutter und Söhne wurden wegen Drogenhandels festgenommen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
89
Kritik an neuem Messerverbot
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
54
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Kommentare
54
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
21
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz
16
Insider: Iran verlegt ein Dutzend Minen in Straße von Hormuz
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 