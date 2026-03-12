Ganze Familie widmet sich dem Drogenhandel

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Montag in Bozen drei Mitglieder ein- und derselben Familie wegen Drogenhandels festgenommen. Brisant daran ist: Eigentlich waren die Beamten ausgerückt, um einen lautstarken häuslichen Streit zu schlichten.

Doch der Reihe nach: Besorgte Anrainer hatten am Montagvormittag eine heftige Auseinandersetzung in einer Wohnung im Stadtzentrum gemeldet. Die Polizisten, die am Einsatzort eintrafen, verschafften sich Zugang zur Wohnung, in der sich noch immer zwei Brüder stritten.

Nachdem sie die Auseinandersetzung beendet hatten, nahmen die Ordnungshüter einen verräterischen Geruch wahr: Das stechende Aroma von Cannabis lag in der Luft. Bei einer ersten Durchsuchung entdeckten die Beamten in einem der Zimmer eine Präzisionswaage mit deutlichen Rückständen von Drogen.

Zur Unterstützung forderten die Polizisten eine Hundestaffel der Finanzpolizei an. Während die Spürnasen das Appartement absuchten, betrat plötzlich die Mutter der beiden jungen Männer die Wohnung.

Als die Frau die Polizei im Haus sah, verfiel sie in Panik. In einem verzweifelten Versuch, Beweismittel zu vernichten, schleuderte sie eine Plastiktüte aus dem Fenster. Dummerweise hatte sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Beamte stellten vor dem Haus das Paket umgehend sicher, in dem sich drei massive Haschisch-Brocken befanden.

Die Durchsuchung, die fortgesetzt wurde, förderte noch mehr belastendes Material zu Tage. In einem weiteren Beutel waren zusätzlich Drogen versteckt. Insgesamt konnte die Polizei über 300 Gramm Haschisch und über 300 Gramm Marihuana sicherstellen.

Für das Trio klickten noch am selben Tag die Handschellen. Mutter und Söhne wurden wegen Drogenhandels festgenommen.