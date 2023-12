Gast in Luxushotel mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Neumarkt – Die Carabinieri von Neumarkt haben ihre Kontrolltätigkeit in der Vorweihnachtszeit im Unterland verschärft. Unter anderem hielten sie in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Autobahnausfahrt einen 50-Jährigen aus Kampanien am Steuer eines Maserati Grecale auf. Als die Ordnungshüter seinen Führerschein überprüften, staunten sie nicht schlecht.

Der leitende Angestellte einer Firma, der in der Gegend in einem Luxushotel übernachtete, zeigte den Ordnungshütern eine Fahrerlaubnis, die sich als gefälscht herausstellte. Die Carabinieri bemerkten, dass die Präfektur von Mailand bereits im Juni letzten Jahres dem Mann den Führerschein entzogen hatte.

Der 50-Jährige hat sich offenbar dazu entschlossen, trotz allem mit einem gefälschten Dokument weiterhin im Pkw unterwegs zu sein. Sowohl der falsche Führerschein als auch das Auto wurden beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.

Die Carabinieri zeigten außerdem einen 79-jährigen Italiener aus Leifers wegen Trunkenheit am Steuer an. Der Mann zeigte bei der Kontrolle ein entsprechend auffälliges Verhalten und die Ordnungshüter nahmen einen starken Geruch von Alkohol war. Der Alkoholtests ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, der damit das erlaubte Limit weit überschritt.

Die Carabinieri entzogen außerdem einer Frau, die bereits seit über einem Jahr auf italienischem Staatsgebiet lebt, ihren ausländischen Führerschein, den sie bislang noch immer nicht umschreiben lassen hatte.