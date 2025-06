Gastfreundschaft sollte bitter bestraft werden

Von: Ivd

Schlanders – Ein Akt der Gastfreundschaft endete für einen Marokkaner aus Schlanders mit einem bitteren Verlust. Der 40-jährige Mann hatte sich entschieden, zwei Landsleute bei sich aufzunehmen, die möglicherweise in einer schwierigen Lage waren und ein Dach über dem Kopf suchten. Doch während er für einige Tage aus persönlichen Gründen verreist war, nutzten die beiden Gäste die Gelegenheit, um die Wohnung zu durchsuchen und den Barmherzigen auszurauben.

Als der Besitzer nach seiner Rückkehr feststellte, dass seine Wohnung durchsucht worden war, waren nicht nur persönliches Eigentum verschwunden, sondern auch Bargeld und Kleidung. Der Marokkaner setzte sich sofort mit den Carabinieri in Schlanders in Verbindung, die schnell die Ermittlungen aufnahmen. Die beiden Tatverdächtigen wurden bald darauf ausfindig gemacht, und nach den notwendigen Überprüfungen wurden sie wegen Diebstahls angezeigt.

Die beiden Männer müssen sich nun vor der zuständigen Justizbehörde verantworten, da sie gemeinsam einen schweren Diebstahl begangen haben. Der Vorfall verdeutlicht, dass auch gut gemeinte Taten in den falschen Händen zu unerwünschten Konsequenzen führen können, was den Eigentümer der Wohnung in eine unerwartete und unangenehme Lage brachte.