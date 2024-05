Gebrochener Wanderstock: Ein Bergsteiger kann sich gerade noch halten

Meran – Das verlängerte Wochenende um Pfingsten und das doch bessere Wetter hat wohl viele zum Bergsteigen und Wandern bewogen. Für die Bergrettung Meran gab es am Samstag eine Rettung von der Mutspitze und am Sonntag vier weitere Einsätze zu bewältigen.

Am Samstag stieg eine Wandergruppe von der Mutspitze (2291 Meter) ab. Im Abstieg brach unvermittelt ein Wanderstock eines Bergsteigers, sodass dieser über den Wegesrand stürzte und sich gerade noch an einem Stein halten konnte. Ein weiteres Abstürzen konnte er dadurch verhindern.

Nach Erhalt des Alarmes setzte sich die Bergrettung Meran mit dem Verunfallten telefonisch in Kontakt und endschied, wegen der Einsatzdynamik den Notarzthubschrauber Pelikan 3 anzufordern. Mit diesem flog ein Bergretter zum Einsatzort, wo er und der Notarzt mit der Winde abgesetzt wurden.

Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der Bergsteiger ins Krankenhaus nach Meran geflogen. Er hatte sich verschieden Prellungen, Abschürfungen und eine Verletzung des rechten Sprunggelenkes zugezogen.

Am Sonntag rutschte gegen 10.30 Uhr die deutsche Wanderin C.K.S. aus Zweibrücken am Maiser Waalweg so unglücklich aus, dass sie sich den linken Knöchel verletzte. Ein Weitergehen war ihr nicht mehr möglich. Die Bergrettung Meran rückte mit drei Rettern aus, versorgten die Verunfallte und trugen sie bis zum Übergabepunkt mit dem Rettungsdienst. Dieser brachte die Frau ins Meraner Krankenhaus.

Noch während des Einsatzes wurde die Bergrettung Meran zu einem Folgeeinsatz gerufen. Eine Algunder Spaziergängerin war auf dem Weg Nummer 25 unterwegs, als sie ausrutschte und ungefähr drei Meter abrutschte und im Bachbett des Grabbaches liegenblieb. Die Bergrettung Meran und ein Team vom Weißen Kreuz Meran bargen die Frau und trugen sie bis zur Straße, wo der Notarzt die Patientin versorgen konnte.

Erneut wurde die Bergrettung Meran kurz vor 12:00 Uhr zu einem Einsatz in die Zone des Partschinser Wasserfalles gerufen. Dort war eine Frau aus Gargazon beim Absteigen über die Fletscherstiege ausgerutscht und hatte sich den rechten Knöchel verletzt. Das Weitergehen war ihr nicht mehr möglich. Die Bergrettung Meran stieg zur Verunfallten auf, versorgte sie und trug sie zum Übergabepunkt beim Gasthof Wasserfall. Dort wurde die Patientin dem Weißen Kreutz übergeben.

Zu guter Letzt gab es noch einen vermeintlichen Paragleiter-Absturz in Dorf Tirol. Dieser stellte sich aber Gottseidank als einen Fehlalarm heraus.