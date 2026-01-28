Aktuelle Seite: Home > Chronik > Geburtshilfliche Fachtagung in Brixen
"Dialoge in der Geburtshilfe"

Geburtshilfliche Fachtagung in Brixen

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 12:44 Uhr
Von: mk

Brixen – Am vergangenen Freitag fand in Brixen die Fachtagung “Dialoge in der Geburtshilfe” statt.

An der Tagung nahmen zahlreiche Fachpersonen aus verschiedenen italienischen Regionen teil. Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und freute sich über diesen offenen und konstruktiven Dialog zwischen den Fachleuten. Im Mittelpunkt stand der multidisziplinäre Austausch zu aktuellen Themen von Schwangerschaften, die durch fetale angeborene Fehlbildungen erschwert sind.

Von den Teilnehmenden besonders geschätzt wurde das ausgewogene Verhältnis zwischen Wissenschaft und Menschlichkeit – „ein grundlegender Aspekt insbesondere im Umgang mit sensiblen Themen wie fetalen Fehlbildungen“, so Dr.in Sonia Prader, Primaria der Gynäkologie und Geburtshilfe im Gesundheitsbezirk Brixen.

Bezirk: Eisacktal

