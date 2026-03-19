Nichtmagnetische Rümpfe, Drohnen und Taucher: Minensuchboote als Ass im Ärmel

Von: ka

Rom/Straße von Hormus – Seit mehr als zwei Wochen ist die Straße von Hormuz blockiert. Die Furcht vor iranischen Angriffen verhindert die Durchfahrt von Öltankern, die etwa 20 Prozent des weltweiten Rohölbedarfs transportieren. Diese, aber auch die vielen Handelsschiffe, die die nur wenige Dutzend Seemeilen breite Meeresstraße befahren, könnten durch Raketen, Drohnen, Kamikazeboote und vor allem Seeminen angegriffen werden.

Allein die Vorstellung, diesem versteckten Feind zu begegnen, hat unter den internationalen Seefahrtshandelsunternehmen Panik ausgelöst. Nur sehr wenige Schiffe versuchen ihr Glück, und einigen Tankern „erlaubt” das Mullah-Regime die Durchfahrt. Um die Meerenge zu „befreien”, liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch, darunter die Räumung der von den Iranern platzierten Minen.

In dieser Hinsicht hat Italien einen Trumpf im Ärmel, denn die 5. italienische Marine-Division ist auch innerhalb der NATO eine Vorzeigeeinheit. Die italienische Marine verfügt über eine Flotte von acht Minensuchbooten mit etwa 40-köpfigen Besatzungen, die aus Spezialisten bestehen. Die Boote sind mit Drohnen ausgestattet, die bis zu 3.000 Meter tief tauchen können. Der Haken ist jedoch, dass selbst nach dem Ende der Feindseligkeiten eine Minenräumung Monate in Anspruch nehmen würde.

Ist die Straße von Hormus vermint oder nicht? Mittlerweile haben Drohungen und Dementis Zweifel gesät, die ausreichen, um den Verkehr in dieser Meerenge lahmzulegen. Durch sie flossen 20 Prozent des weltweiten Erdöls und Flüssigerdgases. Sollte der Iran tatsächlich Minen in der Straße von Hormus verlegt haben, droht die Blockade dieser globalen Verkehrsader lange anzudauern – sogar über ein mögliches Ende der Feindseligkeiten hinaus.

Seeminen sind kostengünstig und einfach zu verlegen. Sie zählen auch heute noch zu den Waffen mit der größten Abschreckungskraft. Ihr mögliches Vorhandensein in der Straße von Hormus könnte verheerende Auswirkungen auf den Handel und die Weltwirtschaft haben. Eine Minenräumung dauert nämlich Monate.

Die italienische Marine hat seit den 1990er Jahren mehrere solcher Operationen durchgeführt, um einerseits die Gewässer der Adria nach den Konflikten im ehemaligen Jugoslawien und andererseits die Meere im Nahen Osten nach den beiden Golfkriegen zu säubern.

Die 5. Marine-Division, eine Eliteeinheit der NATO, verfügt heute über acht Minensuchboote, die im Hafen von La Spezia vor Anker liegen. Es handelt sich um Spezialschiffe mit einer Länge von etwa 50 Metern, die von der italienischen Firma Intermarine der Immsi-Gruppe gebaut werden. Diese liefert die Boote auch an die Marinen der Vereinigten Staaten, Finnlands, Australiens, Algeriens, Malaysias, Thailands und Nigerias.

Im Gegensatz zu Kriegsschiffen bestehen die Rümpfe der Minensuchboote nicht aus Stahl, sondern aus nichtmagnetischem Glasfaserverbundwerkstoff. Zudem sind die Motoren so montiert, dass Geräusche und Vibrationen nahezu auf null reduziert werden. Diese Besonderheiten ermöglichen es den Booten, für die magnetischen und akustischen Sensoren von Seeminen „unsichtbar” zu bleiben: Sie werden also nicht selbst zum Ziel der Minen, sondern gehen vielmehr auf die Jagd nach ihnen.

Jedes der acht italienischen Minensuchboote verfügt über eine etwa 40-köpfige Besatzung, zu der auch Spezialtaucher gehören. Diese bilden sich ständig in den Gewässern der italienischen Häfen und der Straße von Messina weiter, wo sie zusammen mit dem Rest der Besatzung auch für den Ernstfall üben. Mithilfe von Sonar können sie Meeresabschnitte nach Minen absuchen, die sich an der Oberfläche, vor Anker oder auf dem Meeresgrund befinden. Anschließend sprengen sie die gefundenen Minen.

Früher brachten die Besatzungsmitglieder die Sprengladungen selbst an den Seeminen an und setzten sich dabei enormen Risiken aus. Heute nähern sich die Taucher nur noch selten den Minen – in der Regel, um Informationen über deren Eigenschaften und die wahrscheinliche Herkunft zu sammeln. Dank neuer Technologien werden Minenräumungsoperationen nun von Meeresdrohnen durchgeführt, die von hochspezialisiertem Personal an Bord ferngesteuert werden.

Kürzlich sind dazu neue Unterwasserdrohnen mit künstlicher Intelligenz hinzugekommen. Sie können bis zu 3.000 Meter tief tauchen und sind für die Überwachung und den Schutz strategischer Unterwasserinfrastrukturen wie Ölpipelines und Unterwasser-Telekommunikationskabel von entscheidender Bedeutung. Auch Minensuchboote haben in den letzten Jahren einen technologischen Sprung gemacht. So hat Italien bei den Rüstungskonzernen Intermarine und Leonardo fünf Einheiten der neuen Generation mit einer Länge von über 60 Metern bestellt, die ab 2029 ausgeliefert werden sollen.

Andere Marinen, wie die französische und die britische, haben sich hingegen dafür entschlossen, vollständig auf autonome Drohnen umzusteigen. Die italienische Marine hat sich dagegen dafür entschieden, bemannte Minensuchboote beizubehalten und diese durch neue autonome Systeme zu ergänzen – sowohl an der Oberfläche, wofür Intermarine derzeit innovative Modelle entwickelt, als auch unter Wasser und in der Luft.

Wenn die Grenzen des Minenfeldes nicht bekannt sind, ist es schließlich unmöglich zu wissen, wo die Drohnenträgerschiffe anhalten müssen, um mit den Aufklärungsaktivitäten zu beginnen. Somit werden Minensuchboote wieder unverzichtbar, um sich sicher und schnell fortzubewegen. Dies sind Eigenschaften, die sich im Falle einer Minenräumung in der Straße von Hormus und für eine rasche Wiederaufnahme der globalen Handelsströme als entscheidend erweisen könnten.

Wie andere europäische NATO-Länder schlossen auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Außenminister Antonio Tajani eine Beteiligung an der von Donald Trump angestrebten „militärischen Tankerbegleitung” in der Straße von Hormus aus. Nach dem Ende der Feindseligkeiten könnten die Fähigkeiten der italienischen Minensucher jedoch sehr gefragt sein.