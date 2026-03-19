Leonardo übernimmt Rüstungswerk in Bozen

Von: luk

Bozen – Der italienische Rüstungskonzern Leonardo hat die Militärsparte von Iveco für 1,6 Milliarden Euro übernommen. Damit gehört auch das Werk Iveco Defence Vehicles (IDV) in Bozen nun zum Leonardo-Konzern. Der Deal war bereits im Sommer 2025 vereinbart worden und ist jetzt abgeschlossen.

Bei den Gewerkschaften herrscht vorsichtiger Optimismus. Sie hoffen auf bessere Arbeitsbedingungen und die Rückkehr zu nationalen Kollektivverträgen, konkrete Vereinbarungen stehen jedoch noch aus.

Die Produktion in Bozen läuft derzeit auf Hochtouren. Das Werk, spezialisiert auf leichte gepanzerte Militärfahrzeuge, erzielte zuletzt rund 880 Millionen Euro Umsatz. Mit der Übernahme stärkt der Konzern seine Position in der europäischen Rüstungsindustrie. Für Bozen wird entscheidend sein, welche Rolle der Standort künftig im Konzern spielt.