Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft

Von: luk

Bozen – Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat in einem Despar-Supermarkt in der Claudia-Augusta-Straße in Bozen einen Raubüberfall versucht.

Mit verdecktem Gesicht und in der Luft rotierender Machete bedrohte er einen Kassierer und forderte Geld. “Gib mir das Geld, sonst bringe ich dich um”, soll er laut der Zeitung Alto Adige gerufen haben. Der Angestellte verweigerte jedoch die Herausgabe der Einnahmen. Es kam zu einer kurzen handgreiflichen Auseinandersetzung.

Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Friedhof und Pfarrhofstraße. Der Mitarbeiter erlitt leichte Prellungen, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatspolizei ermittelt und wertet Videoaufnahmen aus. In den vergangenen Monaten war es im Stadtteil mehrfach zu Diebstählen und Einbruchsversuchen gekommen. Vertreter der Stadt fordern nun mehr Beleuchtung und eine verstärkte Videoüberwachung.