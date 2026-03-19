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Der Südtiroler holte erst zwei Goldmedaillen

Zwei Snowboards von Paralympics-Sieger Perathoner in Cortina gestohlen

Donnerstag, 19. März 2026 | 11:30 Uhr
Facebook/Emanuel Perathoner
Facebook/Emanuel Perathoner
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Von: luk

Cortina – Der Südtiroler Snowboarder Emanuel Perathoner ist bei den Paralympische Winterspiele 2026 in Cortina d’Ampezzo Opfer eines Diebstahls geworden. Der zweifache Goldmedaillengewinner im Snowboardcross und im Banked Slalom teilte mit, dass während einer Siegerehrung an der Anlage Socrepes zwei seiner Snowboards entwendet wurden.

Instagram/Perathoner

Bei den gestohlenen Boards handelt es sich um zwei grauschwarze „Apex“-Modelle mit Union-Bindungen des Typs Atlas FC. Besonders auffällig seien die Bindungen: eine in limitierter grau-violetter Ausführung sowie eine gelb-schwarze, von der es weltweit nur zwei Exemplare gebe.

Perathoner, Jahrgang 1986, appellierte über die sozialen Medien an mögliche Zeugen, sich bei ihm zu melden. Der Südtiroler hatte bereits an den Paralympics in Paralympische Winterspiele 2010 und Paralympische Winterspiele 2018 teilgenommen und sich nach einem schweren Trainingsunfall 2021 eindrucksvoll zurückgekämpft.

Bezirk: Bozen

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