Geisterfahrer-Lkw auf A2 in Niederösterreich gestoppt

Von: apa

Ein Polizist außer Dienst hat Freitagabend auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich einen Geisterfahrer-Lkw gestoppt. Der 67-jährige Lenker war zuvor auf der Raststation Guntramsdorf (Bezirk Mödling) auf die Richtungsfahrbahn Graz in Fahrtrichtung Wien aufgefahren. Der Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien war in Richtung Graz unterwegs, als ihm der Sattelzug auf der dritten Fahrspur entgegenkam. Es gelang ihm, den Lkw-Lenker zum Anhalten zu bewegen.

Der 67-jährige polnische Staatsbürger wies laut Polizei Symptome einer Alkoholisierung auf, verweigerte aber den Alkotest. Er wurde angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben.