Genug Masken, aber immer noch zu wenig Schutzanzüge

Bozen – Die Zahl der Neuerkrankungen ist mit einer Neuinfektion so niedrig wie seit Beginn der Corona-Epidemie nicht, die Lage in Südtirols Krankenhäusern entspannt sich zusehends, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Doch bei der Schutzausrüstung ist die Situation immer noch angespannt.

Es fehlt sowohl an sterilen als auch an nicht-sterilen Mänteln und Anzügen.

„Wir haben leider Mangel in diesem Bereich. Wir melden zwar immer unseren Bedarf an Schutzanzügen und -mänteln in Rom beim gesamtstaatlichen Zivilschutz an, aber die Lieferungen kommen leider nur tröpfchenweise“, erklärt Zivilschutzlandesrat Arnold Schuler.

