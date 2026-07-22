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Nach Teileinsturz

Gerichtsverhandlungen bis 30. September ausgesetzt

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 11:33 Uhr
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LPA/Fabio Brucculeri
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Von: mk

Bozen– Nach dem Teileinsturz des Gerichtsgebäudes in Bozen stehen der Betrieb der Justiz und die Ermittlungsbehörden vor massiven Herausforderungen. Per Regierungsdekret werden alle nicht dringlichen Gerichtsverhandlungen bis zum 30. September ausgesetzt, Verjährungsfristen sind für diesen Zeitraum unterbrochen.

Für unaufschiebbare Verfahren gelten Notfallregelungen mit Ausweichquartieren im Jugendgericht und im Bozner Gefängnis.

Unterdessen laufen die Ermittlungen wegen fahrlässigen Einsturzes gegen Unbekannt. Im Fokus der Ermittler stehen unter anderem die Verantwortlichen der zuständigen Baufirma, die mit dem Austausch von Stützpfeilern beauftragt war. Herausgefunden werden soll, ob der Einsturz mit den Sanierungsarbeiten zusammenhängt oder ob es auch unabhängig davon dazu gekommen wäre.

Um den Beschäftigten das sichere Bergen von Akten und Computern aus den beschädigten Seitenflügeln zu ermöglichen, wird das Gebäude mit Sensoren überwacht.

Für die rund 200 Betroffenen – darunter Richter, Staatsanwälte und Verwaltungsangestellte – wird derzeit dringend eine Ausweichimmobilie gesucht. Während manche eine Unterbringung unter einem Dach bevorzugen, zeigt sich der Leitende Staatsanwalt Axel Bisignano auch offen für eine Aufteilung der Behördenstellen auf mehrere Standorte.

Bezirk: Bozen

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