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Sofortmaßnahmen nach Starkregen ­

Geröllabgang auf Gadertaler Straße: Schutznetze verhindern Schlimmeres

Dienstag, 14. Juli 2026 | 16:54 Uhr
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LPA/Ressort Infrastrukturen und Mobilität
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Von: luk

Gadertal – Am 14. Juli ist es am Nachmittag auf der Gadertaler Staatsstraße (SS 244) bei Kilometer 12,8 zu einem größeren Geröllabgang gekommen. Auslöser waren starke Niederschläge im Bereich eines oberhalb der Straße liegenden Grabens.

Das Geröll wurde zunächst von den im Rahmen von Sofortmaßnahmen errichteten Schutznetzen aufgefangen. Dadurch erreichten die größeren Gesteinsmassen die Fahrbahn nicht. Auf der Straße blieb lediglich eine dünne Schlammschicht zurück. Personen- oder Sachschäden gab es keine.

Das beauftragte Unternehmen, die Bauleitung sowie Fachleute des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung sind derzeit vor Ort, prüfen die Situation und legen erforderlichen Maßnahmen fest. Das Schutznetz ist mit Geröll gefüllt und soll möglichst rasch mit einem Schreitbagger (Hupfer) geräumt werden.

Für die Dauer der Arbeiten wird eine Fahrspur der Staatsstraße aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt und mit Jersey-Leitelementen abgesichert. Der Verkehr wird auf der verbleibenden Fahrspur entsprechend den Anweisungen des Personals vor Ort geregelt.

“Die Schutznetze haben ihre Aufgabe erfüllt und verhindert, dass größere Geröllmengen die Straße erreichen”, sagt Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider. Nun gelte es, das Schutznetz rasch zu räumen, das gesamte Schutzsystem zu überprüfen und die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten.

Der Straßendienst beobachtet die Lage laufend und informiert die Bürgerinnen und Bürger über weitere Verkehrseinschränkungen.

Bezirk: Pustertal

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