Geständnis von Benno: Vater nach Streit erwürgt

Bozen – Im Fall Neumair/Perselli gab es heute einen Paukenschlag: Benno Neumair (31) hat den Mord an seinen Eltern Laura Perselli (68) und Peter Neumair (63) gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat das in einer Aussendung am Montag bekanntgegeben.

Laut dem leitenden Staatsanwalt Giancarlo Bramante sei der Beschuldigte bereits angehört worden und habe „in Anwesenheit der eigenen Verteidiger seine Verantwortlichkeit zugegeben“. Dies sei bei zwei Verhören geschehen.

Geständnis liegt bereits Wochen zurück

Laut der Nachrichtenagentur Ansa erfolgte das Schuldeingeständnis bereits vor mehreren Wochen, nachdem Benno Neumair einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten haben soll. Kurz zuvor erreichte ihn die Nachricht, dass die Leiche seiner Mutter gefunden worden war.

Die Nachricht vom Geständnis ist bis heute nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, weil sie der Geheimhaltungspflicht unterlag. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakte an den Vorerhebungsrichter übergeben. Dadurch war die Geheimhaltungspflicht erloschen.

Über den derzeitigen Ermittlungsstand könnten keine weitere Auskünfte erteilt werden, gibt sich die Staatsanwaltschaft aber weiter bedeckt. Es wird jedoch erklärt, dass die vorerst auf Eis liegende Suche nach Peter Neumair fortgesetzt wird.

Bekanntlich sollte Benno Neumair in diesen Tagen von der Staatsanwaltschaft angehört werden. Zudem soll seine Zurechnungsfähigkeit von einem Psychiater überprüft werden. Den Antrag auf ein entsprechendes Gutachten stimmte auch die Verteidigung von Benno Neumair zu.

Benno Neumair wird bekanntlich seit Wochen beschuldigt, am 4. Jänner seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair getötet und die Leichen dann beseitigt zu haben. Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer großen Suchaktion im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Nach ihrem Mann (68) wird noch gesucht.

Vater nach Streit erwürgt

Der Sohn aus Bozen geriet früh ins Visier der Ermittler. Er wurde Ende Jänner wegen des Verdachts auf zweifache vorsätzliche Tötung festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Benno Neumair hatte die Vorwürfe lange bestritten. Dann soll er plötzlich doch gesprochen haben.

Wie Alto Adige online schreibt, soll der 31-Jährige angegeben haben, seinen Vater nach einem Streit erwürgt zu haben. Der Mord an seiner Mutter fand dann in einem zweiten Moment statt. Bekanntlich wurden an ihrem Leichnam Würgemale festgestellt. Benno Neumair hat demzufolge auch zugegeben, beide Körper in die Etsch geworfen zu haben.

Jetzt wartet die Staatsanwaltschaft die Entscheidung des Richters für die Vorerhebungen ab und die ersten Ergebnisse des Beweissicherungsverfahrens. Benno Neumair befindet sich im Bozner Gefängnis.