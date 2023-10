Gestohlene Kreditkarte führt Polizei auf die Spur

Bozen – In Ausführung eines Vollstreckungsbefehls hat die Polizei in Bozen in den vergangenen Tagen zwei Männer verhaftet.

Im ersten Fall haben die Beamten einen 23-Jährigen aus Afghanistan in der Bahnhofstraße kontrolliert. Die Polizisten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, weil sie wegen unrechtmäßigen Gebrauchs einer Kreditkarte ermittelten.

Diese war einem Italiener wenige Wochen zuvor in der Südtiroler Straße gestohlen worden. Bei der Überprüfung der Datenbanken stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen ein Vollstreckungsbefehl vorlag. Demnach muss er eine Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat wegen Raubüberfalls, Körperverletzung und Drogenhandels abbüßen.

Sämtliche Straftaten wurden im Zentrum von Bozen begangen.

Am Donnerstag hat die Polizei in der Nähe des Zugbahnhofs hingegen einen 28-jährigen Nigerianer aufgegriffen. Er muss eine viermonatige Haftstrafe wegen Drogenhandels absitzen.