Gesundheitsberufe im Mittelpunkt

Von: mk

Bozen – Zahlreiche Studierende verschiedener Gesundheitsberufe nutzten gestern die Gelegenheit, sich bei der Veranstaltung „Own your Future“ im NOI Techpark umfassend über Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu informieren.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Direktor des Ressorts Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Dr. Michael Mayr, dem Generaldirektor Dr. Christian Kofler sowie der Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller. Gemeinsam unterstrichen sie die Bedeutung qualifizierter Fachkräfte für die Zukunft des Gesundheitswesens in Südtirol und hoben die Attraktivität der Gesundheitsberufe hervor.

Im Mittelpunkt von Own your future (Gestalte deine Zukunft) standen unter anderem Themen wie Fort- und Weiterbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, horizontale und vertikale Karrieremöglichkeiten sowie die Anerkennung von Studientiteln. Koordinierende Pflegedienstleiter und -innen sowie Expertinnen und Experten aus Verwaltung und Gesundheitswesen klärten in von den Moderatoren geleiteten Kurzinterviews über die verschiedenen Sachverhalte auf. Besonders authentisch waren die Erfahrungsberichte der vier Testimonials aus verschiedenen Gesundheitsberufen und Gesundheitsbezirken. Sie berichteten über ihren Berufsalltag, gaben Einblicke in ihre Arbeit und berufliche Entwicklung und erzählten über ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Der Tenor unisono: Die Entscheidung, im und für den Südtiroler Sanitätsbetrieb zu arbeiten, haben sie nie bereut.

Anschließend konnten sich die Studentinnen und Studenten bei den verschiedenen Infopoints der Personalabteilungen, der Berufsverbände und Kammern individuelle Beratung holen zu Ausbildung, Bewerbung, Berufseinstieg und Karriereplanung. Die Veranstaltung hat aufgezeigt, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb jungen Menschen und Fachkräften vielfältige berufliche Chancen, moderne Entwicklungsmöglichkeiten und ein starkes berufliches Netzwerk bieten kann.

Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Dr. Hubert Messner, der es sich nehmen ließ, nach seinen Verpflichtungen im Landtag etwas später zur Veranstaltung zu stoßen: „Junge Menschen für Gesundheitsberufe zu begeistern und ihnen klare Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, ist eine zentrale Aufgabe für uns alle. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet heute weit mehr als einen sicheren Arbeitsplatz: Er bietet Entwicklungsmöglichkeiten, Teamarbeit auf hohem fachlichem Niveau und die Chance, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Es freut mich besonders zu sehen, mit welchem Interesse und welcher Motivation die Studierenden ihre berufliche Zukunft im Gesundheitswesen gestalten möchten.“

Generaldirektor Dr. Christian Kofler: „Es freut mich, dass so viele junge Menschen Interesse an dieser Veranstaltung und damit am Südtiroler Sanitätsbetrieb zeigen. Im Sanitätsbetrieb können Sie sich in unterschiedlichen Bereichen entfalten und weiterentwickeln. Wenig andere Berufe bieten eine vergleichbare Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten wie die Gesundheitsberufe. Nicht zuletzt haben wir im Laufe der vergangenen Jahre daran gearbeitet, ein familien- und freizeitfreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen, das junge Menschen in den verschiedenen Phasen ihrer Lebensplanung und -entwicklung unterstützt. Es würde mich sehr freuen, wenn sich viele der Teilnehmenden für den Südtiroler Sanitätsbetrieb als ihren zukünftigen Arbeitgeber entscheiden würden.“

Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller betonte die zentrale Rolle motivierter Mitarbeitender für die Qualität der Gesundheitsversorgung: „Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück des Gesundheitswesens. Mit Veranstaltungen wie ‚Own your Future‘ möchten wir jungen Menschen und Fachpersonen ansprechen, die ihre berufliche Zukunft bewusst in die Hand nehmen möchten, neugierig sind auf die künftigen Herausforderungen und die vielfältigen Möglichkeiten und Entwicklungsperspektiven im Südtiroler Sanitätsbetrieb nutzen möchten, um sich um das zu kümmern, worauf es im Leben wirklich ankommt: die Gesundheit!