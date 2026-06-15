Gesundheitsbezirk Bozen: Ärztliche Direktorin ernennt und Primarate vergeben

Von: mk

Bozen – In den vergangenen Monaten wurden im Gesundheitsbezirk Bozen eine Reihe von wichtigen Neubesetzungen im Gesundheitsbereich vorgenommen. Sechs davon wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit den Ernennungen der ärztlichen Direktorin Monika Zäbisch am Krankenhaus Bozen und der Primare Dr.in Elena Bernobich Kampen, Dr. Roberto Dongilli, Dr. Christian Greco, Dr.in Roberta Joppi und Dr. Andrea Mega wurden mehrere zentrale Bereiche im Gesundheitsbezirk Bozen neu besetzt. Viele dieser Dienste und Fachbereiche sind am Krankenhaus Bozen angesiedelt und haben eine landesweite Relevanz, indem eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsbezirken und Krankenhäusern des Landes besteht.

Landesrat Dr. Hubert Messner freut sich: „Mit diesen Ernennungen stärken wir gezielt die medizinische Führung am Landeskrankenhaus Bozen und damit an einem zentralen Knotenpunkt unseres Gesundheitswesens. Die neuen Primarärztinnen und -ärzte bringen große fachliche Kompetenz, internationale Erfahrung und neue Impulse mit – das ist ein wichtiger Gewinn nicht nur für Bozen, sondern für den gesamten Südtiroler Sanitätsbetrieb. Besonders freut mich, dass sich so viele hochqualifizierte Persönlichkeiten entschieden haben, Verantwortung in Südtirol zu übernehmen und die Weiterentwicklung unserer Gesundheitsversorgung aktiv mitzugestalten.“

Generaldirektor Dr. Christian Kofler: „Die heutigen Ernennungen sind ein erneuter Schritt zur Weiterentwicklung des Gesundheitsbezirks Bozen sowie des gesamten Südtiroler Sanitätsbetriebs. Die neuen Führungskräfte vereinen Fachkenntnis, Erfahrung und Innovationsfähigkeit – Eigenschaften, die für ein modernes und patientennahes Gesundheitswesen wichtig sind. Ich danke allen neuen Führungskräften für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und wünsche ihnen viel Erfolg bei ihren Aufgaben. Gemeinsam werden wir weiterhin daran arbeiten, die Gesundheitsversorgung in Südtirol zukunftsorientiert, leistungsfähig und bürgernah zu gestalten.“

In Kürze werden eine Reihe weiterer neu ernannter Primarinnen/Primare und Direktorinnen/Direktoren der Gesundheitsdienste im Gesundheitsbezirk Bozen im Rahmen einer Medienkonferenz vorgestellt.

Die neuen Führungskräfte im Überblick:

• Dr.in Monika Elisabeth Zäbisch, ärztliche Direktorin am Krankenhaus Bozen, hat an der Katholischen Universität in Rom Medizin studiert und ihre Facharztausbildung in Hygiene und Präventivmedizin absolviert. Sie arbeitet seit 1995 im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Im Januar 2013 wurde sie zur ärztlichen Direktorin des Krankenhauses Bruneck ernannt und kurz darauf auch zur stellvertretenden Sanitätskoordinatorin.

Mit Juli 2018 wechselte sie in die ärztliche Direktion des Krankenhauses Bozen, wo sie seit Juli 2021 als geschäftsführende ärztliche Direktorin und seit November 2022 auch als stellvertretende Sanitätskoordinatorin tätig war.

• Dr.in Elena Bernobich Kampen, Primaria des landesweiten Dienstes für Palliative Care, stammt aus Triest. Sie hat dort Medizin studiert und 1999 nach einem Forschungsjahr in London ihre Facharztausbildung in Kardiologie und 2007 in Innerer Medizin abgeschlossen. Dr.in Bernobich Kampen war mehrere Jahre am Krankenhaus Triest in der Inneren Medizin tätig; es folgten rund acht Jahre in der Notaufnahme desselben Hauses als stellvertretende Primaria. 2018 wechselte sie an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, wo sie zuerst für gut zwei Jahre in der Inneren Medizin am Krankenhaus Bozen, seit 2020 dann im betrieblichen Dienst für Palliative Care tätig war. Seit 2023 ist sie verantwortlich für Palliative Care im Bereich der wohnortnahen Versorgung. Im gleichen Jahr hat Dr.in Bernobich Kampen auch den Master in Palliativbetreuung an der Universität Bologna absolviert.

• Dr. Roberto Dongilli, Primar der Pneumologie im Gesundheitsbezirk Bozen, ist 1968 in Bozen geboren, hat in Padua Medizin studiert und im Jahr 2000 den Facharzt für Atemwegserkrankungen dort erlangt. Es folgte 2017 der Master an der Universität Bologna zum Thema respiratorische subintensive Therapie sowie 2024 eine Managementausbildung. Seit 1999 ist er am Krankenhaus Bozen in der Abteilung für Pneumologie tätig, seit 2017 als Verantwortlicher für respiratorische subintensive Therapie. In dieser Funktion war er auch für rund sieben Monate in der Coronazeit im Bereich der landesweiten subintensiven Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten tätig.

• Dr. Christian Greco, Primar des Dienstes für Zahnheilkunde im Gesundheitsbezirk Bozen, ist 1973 in Bozen geboren und hat 1997 in Padua den Abschluss in Zahnmedizin gemacht. 2004 folgten der Master in Oralchirurgie an der Universität Udine sowie ein Spezialisierungskurs zu Kinderzahnmedizin und zahnärztlicher Traumatologie. 2012 erlangte er den Facharzt in Kieferorthopädie, ebenso den Titel als Fachzahnarzt für Oralchirurgie an der Universität Triest. 2020 folgte der Master in Sedierung in Notfällen, 2023 der Master in Implantologie. Ab 2000 war Dr. Greco Leiter des Zahnärztlichen Dienstes im Krankenhaus Meran, seit Oktober 2018 zudem verantwortlich für das Netzwerk der zahnärztlichen Ambulatorien zwischen Krankenhaus und den wohnortnahen Diensten des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

• Dr.in Roberta Joppi, Direktorin des Pharmazeutischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Bozen, ist in Bozen geboren und hat in Mailand Chemie und Pharmazeutische Technologie studiert. 1996 schloss sie ihre Spezialisierung für die Krankenhausapotheke ab und erwarb anschließend den Master in Management mit Schwerpunkt auf Methodologien systematischer Reviews. Nach einer kurzen Zeit als Chemikerin und später als Apothekerin in den Gemeindeapotheken von Bozen, begann Dr.in Joppi 1993 als Apothekerin im Krankenhaus Bozen zu arbeiten, anschließend im Krankenhaus Rovigo. 1999 wechselte sie an das Universitätsklinikum Verona, später an den Sanitätsbetrieb Verona. Ab 2011 leitet sie dort die Abteilung für „Klinische Forschung und Arzneimittelbewertung“, im Juli 2022 wurde sie dort zur Direktorin des Pharmazeutischen Dienstes ernannt.

• Dr. Andrea Mega, Primar der Gastroenterologie im Gesundheitsbezirk Bozen, stammt aus Brixen, hat in Padua Medizin studiert und dort 2001 die Facharztausbildung in Gastroenterologie und Verdauungsendoskopie abgeschlossen. Anschließend erwarb er einen Master in Hepatologie sowie drei weitere in Transplantationsmedizin, in fortgeschrittener Hepatologie und in Diätetik und klinischer Ernährung. Im Laufe seiner Karriere absolvierte er zahlreiche Weiterbildungen im Bereich der Gastroenterologie und Hepatologie und beschäftigte sich neben der klinischen Tätigkeit auch mit Endoskopie und abdominaler Sonographie. Seit 2002 arbeitet Dr. Mega im Südtiroler Sanitätsbetrieb, seit 2004 in der Abteilung für Gastroenterologie. 2018 wurde er zum Verantwortlichen der Ambulanz für Hepatologie und Lebertransplantationen ernannt.