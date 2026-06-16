Gewalt und Randale im Bozner Nachtleben

Von: luk

Bozen – Nach mehreren Vorfällen im Bozner Nachtleben hat Quästor Giuseppe Ferrari vier sogenannte „Daspo Willy“-Maßnahmen verhängt. Die Betroffenen dürfen für drei Jahre bestimmte Bars, Lokale und Vergnügungsstätten in der Südtiroler Landeshauptstadt nicht mehr betreten.

Auslöser waren mehrere Einsätze im Rahmen der verstärkten Sicherheitskontrollen an den Wochenenden. Ein 23-jähriger Ausländer soll Anfang Juni vor einem Lokal in der Postgasse alkoholisiert Gäste bedroht haben. Laut Polizei griff er zu einem gläsernen Aschenbecher und bedrohte Anwesende, bevor er flüchtete und von Beamten angehalten wurde. Gegen ihn wurde Anzeige wegen schwerer Bedrohung und des Besitzes eines gefährlichen Gegenstandes erstattet.

Zwei weitere Männer im Alter von 25 und 26 Jahren sollen am selben Abend in der Goethestraße für Unruhe gesorgt, Gäste belästigt und versucht haben, einen Diebstahl zu begehen. Auch sie wurden angezeigt.

Ein vierter Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in einem Pub in der Parmastraße. Nach einer gemeldeten Schlägerei traf die Staatspolizei auf einen 40-jährigen Mann aus Bozen, der laut Ermittlungen mit einem Stock mehrere geparkte Autos beschädigte. Zudem soll er die einschreitenden Exekutivbeamten beleidigt und bedroht haben. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstands gegen Amtspersonen.

Mit den nun verhängten Maßnahmen dürfen die vier Betroffenen für drei Jahre die jeweiligen Lokale sowie weitere Ausgehzonen in den betroffenen Stadtvierteln nicht mehr betreten oder sich dort aufhalten.

Der sogenannte „Daspo Willy“ ist eine Präventivmaßnahme gegen gewalttätiges Verhalten im Umfeld von Lokalen und öffentlichen Treffpunkten. Benannt ist sie nach dem jungen Italiener Willy Monteiro Duarte, der 2020 bei einer Gewalttat ums Leben kam. Ziel der Maßnahme ist es, die öffentliche Sicherheit in Ausgehvierteln zu erhöhen und weitere Zwischenfälle zu verhindern.