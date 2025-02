Gewaltexzess bei Maturaball: Neuer Vorwurf taucht auf

Von: mk

Brixen – Der Maturaball am 11. Jänner im Forum in Brixen ist offenbar von einem weiteren Gewaltvorfall überschattet worden.

Wie berichtet, wurde an jenem Abend der 18-jährige Brixner Alex D’Alberto von einer Gruppe Gleichaltriger angegriffen. Gegen acht Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, die aus der Gegend von Lajen stammen, ermitteln mittlerweile die Carabinieri.

Der 18-Jährige, der nebenbei für ein bekanntes Sicherheitsunternehmen arbeitet und auf den Ball eingeladen worden war, wurde von der Gruppe mit Schlägen und Tritten attackiert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, darunter ein Schädeltrauma, einen Nasenbeinbruch und eine Fraktur des Orbitabodens.

Nun hat sich ein weiterer junger Mann aus Lajen an die Carabinieri gewandt und ebenfalls Anzeige erstattet. Er berichtete von einer Auseinandersetzung im Laufe des Abends im Rahmen desselben Maturaballs. Dabei sei er ebenfalls verprügelt worden.

Laut der Aussage des jungen Mannes aus Lajen, der kaum volljährig sein soll, sei die Diskussion, an der er beteiligt war, gegen 2.00 Uhr in der Früh eskaliert. Anschließend sei er in eine Schlägerei verwickelt worden, aufgrund der er einen Nasenbeinbruch davongetragen habe, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Die Ermittlungen führen die Brixner Carabinieri durch, die mit der Vernehmung von mehreren Zeugen begonnen haben. D’Alberto hatte bei seiner Aussage angegeben, von der Gruppe verprügelt worden zu sein, weil er versucht habe, einem Freund in Not zu helfen. Die Ordnungshüter versuchen nun unter anderem herauszufinden, ob zwischen beiden Ereignissen ein Zusammenhang besteht.

Die blutige Attacke auf Alex D’Alberto hat ein Echo weit über Brixen hinaus ausgelöst. Bürgermeister Andreas Jungmann und die Gemeinde Brixen haben außerdem an einem Maßnahmenkatalog mit strengen Sicherheitsauflagen gearbeitet, um auch in Zukunft Maturabälle stattfinden zu lassen.

Der Maturaball am letzten Samstag mit 982 geladenen Gästen und einem 30-köpfigen Aufgebot an Vertretern unterschiedlicher Ordnungskräfte ist ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen.