Nach Gewalt bei Maturaball: Drastische Sicherheitsmaßnahmen

Von: mk

Brixen – Nach mehreren Vorkommnissen von Gewalt bei Maturabällen in Brixen wird nun vorgebeugt. Wie berichtet, musste die Polizei erst am vergangenen Wochenende das Forum räumen lassen, nachdem rund 200 Jugendliche den Saal stürmen wollten. Bereits zwei Wochen zuvor kam es im Rahmen eines Maturaballs zu einer Gewalttat, die sogar auf nationaler Ebene Wellen geschlagen hat.

In den vergangenen Tagen wurde intensiv und in sehr kooperativer Art und Weise zusammengearbeitet, um den Maturaball am 1. Februar stattfinden lassen zu können. Am Montag dieser Woche fand im Forum Brixen ein Treffen mit Bürgermeister Andreas Jungmann sowie den Stadträten Sara Dejakum und Peter Natter, den Schülern der beiden Klassen der 5AT Oberschulen Fallmerayer und 5D des Sozialwissenschaftliches Gymnasium „Josef Gasser”, dem Schuldirektor sowie einigen Elternvertretern statt. Es wurde intensiv an einem Maßnahmenkatalog gearbeitet, der dem Quästor und seinen Funktionären vorgelegt werden sollte, um den Ball stattfinden lassen zu können. Dieser Katalog wurde am Dienstagvormittag im Rathaus mit dem Vize-Quästor besprochen.

Daraufhin fand ein Lokalaugenschein im Forum Brixen statt, an dem verschiedene Ordnungshüter, die Verantwortlichen des Forums, die Sicherheitsfirma sowie die Gemeinde Brixen teilnahmen. Inhaltlich ging es vor allem darum, den Verkauf von zu vielen Tickets zu vermeiden sowie den Ausschank von Alkohol an Minderjährige zu unterbinden und bereits alkoholisierte Personen des Saales zu verweisen.

Die für diesen Ball vorgesehenen Regeln sehen 27 professionelle Sicherheitskräfte sowie 13 zusätzliche Verantwortungspersonen vor (Stadtpolizei, Eltern, Feuerwehr, Vertreter vom Forum und der Gemeinde). Der Vize-Quästor Giorgio Azzaretto hat in Absprache mit dem Quästor Sartori am heutigen Mittwoch die Zustimmung für den Ball am 1.02. gegeben.

„Die Gemeinde Brixen hat uns Schüler an der Hand genommen und professionell begleitet. Wir hatten das Gefühl ernst genommen worden zu sein mit unserem Wunsch einen schönen und reibungslosen Ball veranstalten zu wollen“, erklären Schüler und Eltern. Es werden 1.020 Eintritte verfügbar sein, die alle im Vorfeld verkauft werden. Es werde keine Abendkasse geben und im Ball-Inneren werde man mit den Sicherheitskräften zusammenarbeiten. „Das kontinuierliche Wegräumen von Glas und die Kontrolle beim Alkoholausschank sind Pflicht. Auch sechs Elternvertreter werden vor Ort aktiv mithelfen. Wir freuen uns auf unseren Ball und vor allem, dass die Gemeinde Brixen uns dabei geholfen hat diesen würdevollen Abschluss unserer Schulkarriere stattfinden lassen zu können.“

Bürgermeister Andreas Jungmann erklärt: „Das Forum ist ein Gemeindegebäude und die Jugendlichen sind uns ein Anliegen. Wir haben alle Entscheidungsträger an einen Tisch geholt und schnell und professionell gehandelt. Ich bedanke mich bei Allen die hier mitgewirkt haben, die Sicherheit Aller ist das oberste Ziel. Auf lange Sicht planen wir ein fundiertes und allumfängliches Konzept damit unsere Jugendlichen professionell unterstützt werden.“

„Die Maturanten haben sich sehr bemüht und verdienen es, unterstützt zu werden. Nach diesen Tagen der intensiven Vorarbeit freuen wir uns auf einen gelungenen Ball am Samstag und gehen aber direkt ans Weiterarbeiten. Ein Maturaball soll und darf wieder ein gesellschaftliches Ereignis werden und keine Zitterpartie, auch am Konzept muss gefeilt werden“, so die Stadträte Sara Dejakum und Peter Natter.