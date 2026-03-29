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Vier Täter stürmen Patronat - zwei Verletzte

Gewaltsame Attacke in Meran

Sonntag, 29. März 2026 | 09:30 Uhr
fenapi
Alto Adige
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Von: luk

Meran – In der Meraner Innenstadt ist es am Freitagnachmittag zu einer gewaltsamen Attacke gekommen. Schauplatz war die Ariston-Gallerie, wo sich in den Büros des Patronats Fenapi dramatische Szenen abspielten. Mindestens zwei Personen wurden dabei verletzt, darunter der Inhaber sowie ein Mitarbeiter. Beide mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Nach Angaben der Betroffenen ereignete sich der Vorfall gegen 15.00 Uhr. Vier Männer sollen die Räumlichkeiten betreten haben, mindestens einer von ihnen offenbar in alkoholisiertem Zustand. Die Angreifer waren laut ersten Informationen mit verschiedenen Gegenständen bewaffnet – darunter offenbar auch Stühle aus einem Café in der Nähe.

Im Inneren der Büros gingen die Täter gewaltsam auf das Personal los. Die Opfer erlitten Verletzungen unterschiedlichen Ausmaßes, eine Person zog sich dabei eine tiefe Kopfverletzung zu. Nach der Erstversorgung war für den Verletzten eine weitere neurologische Untersuchung im Krankenhaus notwendig, so die Zeitung Alto Adige.

Wie der Verantwortliche des Patronats berichtet, sollen die Täter gezielt nach Geld gesucht haben. “Hier werden Gelder gesammelt, die für Familien in den Herkunftsländern bestimmt sind”, erklärte er. Ob und in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Opfer haben bereits Anzeige erstattet. Die Carabinieri wurden über den Vorfall informiert und haben die Ermittlungen aufgenommen. Nun gilt es, den genauen Tathergang zu rekonstruieren und die Täter zu identifizieren. Dabei könnten auch Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung eine entscheidende Rolle spielen.

Die Ariston-Gallerie in Meran zählt zu den zentralen Einkaufsdurchgängen der Stadt. Obwohl sie sich in Privatbesitz befindet, ist sie frei zugänglich und stark frequentiert.

Bezirk: Burggrafenamt

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