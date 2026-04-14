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Erdrückende Beweislast

Gewalttätiger Familienvater in Sterzing verhaftet

Dienstag, 14. April 2026 | 09:23 Uhr
Die Übergriffe sollen sich über Monate gezogen haben Gewalt Mobbing sym
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
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Von: mk

Sterzing – Polizeibeamte des Kommissariats am Brenner haben einen 59-Jährigen aus dem Trentino aufgrund eines Vollstreckungsbefehls in Sterzing verhaftet. Ihm wird familiäre Gewalt vorgeworfen.

Der 59-Jährige war auf seine Frau und seine beiden Kinder losgegangen, worauf die Polizei von Rovereto einschreiten musste.

Angesichts der erdrückenden Beweislast sowie seines herrischen und schikanierenden Verhaltens gegenüber seiner Frau, das durch die anschließenden Ermittlungen ans Licht kam, ordnete das Gericht in Rovereto die Untersuchungshaft an.

Der Mann wurde schließlich in Sterzing ausfindig gemacht und in Untersuchungshaft überstellt.

Bezirk: Wipptal

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